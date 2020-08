Havan vai abrir loja em Santo André em até seis meses

Yara Ferraz

11/08/2020 | 00:04



A loja da Havan de Santo André, que será construída no antigo terreno da Balas Juquinha, na Avenida dos Estados, vai gerar até 200 empregos diretos. A previsão é a de que a nova unidade da gigante de departamentos, com a fachada inspirada na Casa Branca – residência presidencial norte-americana – e a famosa réplica da Estátua da Liberdade, seja inaugurada em até seis meses. O valor do investimento da loja gira em torno de R$ 30 milhões.

O empresário Luciano Hang, cofundador e proprietário da Havan, confirmou a nova loja em um vídeo publicado nas redes sociais no último fim de semana. Ele aparece no local com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário de desenvolvimento e geração de emprego Evandro Banzato, que confirmou as informações ao Diário.

A empresa adquiriu o terreno, que tem aproximadamente 17 mil metros quadrados, onde antigamente funcionava a empresa Balas Juquinha e, hoje, abriga um estacionamento de caminhões. A área construída da loja deve girar entre 8 mil e 10 mil m² (metros quadrados), de acordo com Banzato.

“Já estamos dialogando há um bom tempo. Assim que a empresa der entrada no alvará de demolição da estrutura que está lá, o processo será todo digital, para simplificar e facilitar o processo. A empresa tem uma expectativa de quatro a seis meses para o tempo de conclusão da obra. Santo André é referência em agilidade e, provavelmente, o nosso desafio é entregarmos isso o mais rápido para sermos a cidade mais ágil (em ter uma nova loja da Havan) do País”, disse ele, ao destacar a simplificação e desburocratização dos processos na abertura de empresas, que foram realizados durante a atual gestão.

Além disso, a confirmação acontece em plena pandemia do novo coronavírus, situação que acabou prejudicando toda a economia e o mercado de trabalho. “É uma injeção de ânimo e serve de esperança para quem perdeu o posto de trabalho”, assinalou Banzato. “A empresa vai trazer novas oportunidades também para aqueles que buscam o primeiro emprego”, complementou.

Apesar de ainda não ter disponibilizado as vagas de Santo André, a Havan destacou que os candidatos podem acompanhar as oportunidades no site https://inauguracaohavan.gupy.io/#section-jobs. Conforme o secretário, toda a equipe do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da cidade também foi colocada à disposição para ajudar, além da contratação, no processo de qualificação dos novos funcionários.

“E tenho certeza que viemos para cá para somar, para trazer empregos, alegria. Tenho absoluta certeza que a Havan aqui na avenida (dos Estados) vai tornar (a via) mais bonita. Costumo dizer que a Havan traz turismo, lazer, compra, deixando a cidade com maior qualidade de vida, afinal de contas, estamos falando de empregos”, disse Hang, no vídeo.

O Diário questionou a Havan sobre mais informações a respeito da loja e das demais unidades previstas para a região, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Em janeiro, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi à sede da Havan, onde encontrou Hang. Na ocasião, trataram sobre a instalação de uma unidade na cidade, com 8.000 m², na Avenida Piraporinha, divisa com Diadema, em galpão que sediava antigo feirão do automóvel, o Auto Shopping Piraporinha, que está desativado há cerca de três anos. A expectativa era a de que a loja abrisse as portas no primeiro semestre, o que ainda não ocorreu devido à pandemia. Os planos são os de gerar aproximadamente 200 empregos, com investimento de R$ 50 milhões.

Hang já citou interesse em cinco cidades do Grande ABC. Além de Santo André e São Bernardo, o empresário já afirmou que há negociações para abrir lojas em São Caetano, Mauá e Diadema.

HISTÓRICO

A primeira Havan foi inaugurada em 1986, em Brusque, Santa Catarina. A rede, conhecida por causa das fachadas das lojas inspiradas na Casa Branca e pelas réplicas da Estátua da Liberdade, possui 149 unidades em 17 Estados. Em 2019, o grupo passou dos R$ 10 bilhões de faturamento.