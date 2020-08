Câmara de Mauá retoma licitação para alugar carros novos

Junior Carvalho



11/08/2020 | 00:32



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), retomou ontem licitação para alugar carros novos e zero-quilômetro. Na semana passada, a casa havia suspendido o processo, mas ontem republicou o edital do novo contrato.

Os termos para a renovação da frota da casa seguem os mesmos: aluguel de 26 veículos, sendo a maior parte das unidades modelos hatch – um deles é sedan. Todos têm de ser carro do ano. Os veículos atenderão a cada um dos 23 vereadores, além de um para uso exclusivo do presidente. O edital também cita uso por parte de servidores da casa, sem especificar de quais setores.

O Legislativo mauaense, que não possui frota própria de veículos, alega que a locação se faz necessária porque o contrato vigente está prestes a encerrar. O acordo foi firmado ainda em 2015 com a Garloc Transportes, Logística e Locações e vinha sendo prorrogado – o último aditivo custou R$ 546 mil aos cofres da casa. A Câmara argumenta que o contrato de locação é mais viável financeiramente e que a aquisição de carros próprios provocaria gastos com manutenção dos veículos.

O edital não cita quanto a casa pretende gastar com o novo contrato, mas prevê a escolha da empresa que apresentar menor valor pela prestação dos serviços. A abertura dos envelopes com as propostas das firmas que demonstrarem interesse está agendada para o dia 20.