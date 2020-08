Inter anuncia contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, do Hoffenheim

10/08/2020 | 22:13



A direção do Internacional anunciou mais um reforço para este início de Brasileirão. Trata-se do zagueiro Lucas Ribeiro, de apenas 21 anos. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou contrato de empréstimo com o clube gaúcho até dezembro do próximo ano.

Natural de Salvador, o jogador foi revelado pelo Vitória, onde se destacou na equipe profissional em 2018, ano de sua estreia nos profissionais, quando tinha 19 anos. Foram 16 partidas pela equipe baiana naquele Brasileirão, sendo titular na reta final do campeonato.

Ele também chamou a atenção dos europeus ao ser convocado para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano do ano passado. Ao fim da competição, acertou sua transferência para o futebol alemão.

Pelo Hoffenheim, Lucas Ribeiro teve pouco espaço. Foram apenas quatro partidas pelo Campeonato Alemão. No fim de semana, após a estreia do Inter, vencendo o Coritiba, o técnico Eduardo Coudet fez elogios ao reforço, até então ainda não oficializado. E destacou sua altura para reforçar a defesa colorada. Ribeiro tem 1,90m.