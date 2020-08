Atila atrai aliados de adversários

Raphael Rocha

11/08/2020 | 00:05



Esta coluna já mostrou que o fato de, até agora, nenhuma força alternativa ter se consolidado no cenário político de Mauá tem favorecido o prefeito Atila Jacomussi (PSB) – e também o PT, pelo recall eleitoral. Prova de que outras figuras políticas começam a compactuar desta tese foi vista na semana passada. Indicada para ser vice na chapa liderada pelo ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB), Eliane Vileide (Republicanos) apareceu em prestação de contas de mandato do vereador Gil Miranda (Republicanos) ao lado de Atila. Há duas semanas, Eliane foi vista nos corredores do Paço, movimentação que gerou especulações sobre ela deixar o projeto de Rubinelli. Ela, que é diretora da Fama (Faculdade de Mauá), negou qualquer alteração em seu caminho político. Desta vez, porém, o prestígio a Atila foi público, o que tende a complicar a situação de Eliane junto a Rubinelli – e o que mostra que Atila, nos bastidores, tem agido fortemente para minar candidaturas adversárias.



Troca à vista

Questão de dias para que a professora Eliane Vileide (Republicanos) seja retirada da chapa da pré-campanha a prefeito capitaneada pelo ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB). A parceria entre PTB e Republicanos deve continuar, entretanto. Também fica complicada a situação do vereador Gil Miranda (Republicanos), anfitrião da atividade da semana passada e que fez questão de posar para fotos junto do prefeito Atila Jacomussi (PSB). A tendência, no caso de Gil, é ele perder o suporte da Igreja Universal – a direção na cidade tem carta na manga e deve apresentar outro nome na corrida à Câmara.



Avante – 1

Pré-candidato do Avante à Prefeitura de Santo André e protagonista de crise deflagrada no partido no mês passado, Erick Eloi prestou seu depoimento ao diretório estadual sobre processo interno aberto para avaliar a conduta dele – Eloi foi avisado que sua pré-candidatura em Santo André seria retirada por falta de viabilidade política e acusou dirigentes de cobrar R$ 1 milhão para não enterrar seu projeto eleitoral. Ele diz ter levado três pré-candidatos a vereador e outra testemunha que corroboraram com sua versão.



Avante – 2

Ontem, o empresário Erick Eloi anunciou aos aliados que seguirá com a pré-campanha à Prefeitura de Santo André. Ele argumentou que expirou na sexta-feira prazo para que a comissão especial do Avante chegasse a um veredicto – contra ou a favor –, mas nenhum desfecho foi apresentado. Assim, no entendimento dele, como não foi apresentado pedido de expulsão da legenda, o projeto eleitoral prossegue. Estamos bem calçados em seguir com a candidatura e o faremos”, alertou.



Prestígio

O senador Major Olímpio (PSL-SP) e o deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) estiveram ontem em São Bernardo, para solenidade de homenagem ao deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com domicílio eleitoral em São Bernardo. Foi descerrada placa de inauguração da segunda companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, localizada na Avenida Taboão, em São Bernardo. Pré-candidato do PSL à Prefeitura, o vereador Rafael Demarchi prestigiou o evento.