As mulheres da Louças Adelinas

“Sem dúvida, a arquitetura da Fábrica de Louças Adelinas se impunha na São Caetano dos anos 1930. Eram grandes pavilhões, de fachadas rebuscadas, largas avenidas. A frente principal era construída como se fosse um castelo.”

“À frente de tudo, a figura do comendador Manoel de Barros Loureiro. O celebre Álbum de São Bernardo, de 1937, escrito pelo jornalista João Netto Caldeira, conta que as diversas seções da fábrica Adelinas eram dirigidas por técnicos contratados na Alemanha, França e Portugal.”

“Olga Montanari, que foi a primeira vereadora de São Caetano, trabalhou muitos anos na Adelinas e conheceu a infinidade de moradores da cidade que atuaram na empresa...”

“As peças eram pintadas à mão pelas mulheres e o Museu Municipal guarda várias daquelas peças, que podemos chamar de artísticas.”

E a Semana São Caetano 2020 chega ao fim. Uma semana estendida a 15 edições. E é encerrada com as fotos de quatro colegas que trabalharam na Adelina. Imagens pertencentes a uma delas, Thereza Rocco Romano, funcionária da empresa durante 12 anos, de 1938 a 1950.

Dona Thereza era da seção de pintura de louças. Faleceu em 12 de novembro de 2019, aos 97 anos. E ao filho, Luiz Domingos Romano, identificou as colegas todas.<TB>

UM TIJOLO

Esta peça ao lado do logotipo da Semana São Caetano tem uma história. Foi dada de presente por um amigo do casal de São Bernardo, Vicente e Elexina D’Angelo – Vicente coleciona tijolos e se interessa pela história das antigas olarias do Grande ABC.

O exemplar foi retirado dos escombros de um muro que ficava à Rua Rio Branco, 226, bairro Fundação. Suas medidas: 26 x 13 x 7 centímetros. E a gravação central em alto relevo com a letra ‘B’, acompanhada de outra gravação curiosa, em forma de um cometa com sua cauda.

