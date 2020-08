Manifestantes protestam contra o fechamento do Hospital de Campanha de Mauá

Bia Moço

Diário do Grande ABC



10/08/2020



Movimentos sociais e partidos políticos de Mauá se manifestaram contra o fechamento do Hospital de Campanha da cidade, que começou a ser desmontado nesta segunda-feira (10). Os grupos se reuníram em frente ao local, no Paço Municipal. O prefeito Atila Jacomussi (PSB) justificou o fechamento ao afirmar que Mauá é referência no combate à Covid-19. Ele mencionou pesquisa do Instituto Votorantim, que mostrou o município como o sexto com menor vulnerabilidade à doença na Região Metropolitana do Estado.

As organizações presentes no ato - UP (Unidade Popular), Movimento de Mulheres Olga Benario, PSOL Mauá, CPC (Comitê Popular de Cultura) - defenderam que Mauá não consegue suprir a necessidade de atendimento dos casos de coronavírus e que o município ainda apresenta a maior taxa de mortalidade entre as cidades da região - cerda de 10%. Além de lutar contra o fechamento, os manifestantes também deram visibilidade ao escândalo que envolve o atual prefeito e esquemas de superfaturamento da construção do hospital.

“Analisando os dados, dá para ver que os casos de Covid-19 em Mauá praticamente dobraram e a Prefeitura insiste em dizer que a cidade é referência. Do quê? Os casos não estão regredindo, estão crescendo cada vez mais. Fechar o Hospital de Campanha significa deixar mais pessoas perderem a vida”, disse Felipe Galisteo, 38 anos, servidor público e morador da Vila Magini, Mauá.