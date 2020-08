10/08/2020 | 17:11



Como você viu, a cantora Simone está grávida pela segunda vez! E a sertaneja vive compartilhando com seus fãs do Instagram todos os sintomas desta segunda gestação. Nesta segunda-feira, dia 10, a artista contou nos Stories que já está sentindo aquela vontade de ir ao banheiro toda hora - além da preguiça, é claro.

- Gente, acordei 07h40. Mas eu estou com uma preguiça... Coisa boa ficar na cama, né? Só levantei porque estava com a bexiga para estourar. Quando a gente está grávida, vocês sabem como é, né? A gente fica com a bexiga cheia.

Simone, de 38 anos de idade, espera pelo segundo filho com o empresário Kaká Diniz. Os dois já são pais de Henry, de seis anos de idade.