10/08/2020 | 17:10



Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, entrou na onda da harmonização facial!

Semanas após sua filha, Rafaella Santos, mostrar o resultado do procedimento - que inclusive fez na mesma clínica, Nadine apareceu no Instagram em um antes e depois bem diferente!

Nadine apareceu com os olhos rejuvenescidos e a mandíbula bem modelada, além de mostrar uma diferença nos lábios e no contorno do rosto. Uau!