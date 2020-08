Filha de Roberto Justus anuncia noivado e empresário se derrete: Um dos dias mais emocionantes da minha vida

10/08/2020 | 17:10



Luiza Justus, filha de Roberto Justus, usou suas redes sociais no último domingo para dar uma boa notícia aos seus seguidores: ela foi pedida em casamento pelo namorado, Stephan Panico, durante o jantar de Dia dos Pais da família!

Luiza compartilhou algumas fotos do momento do pedido no Instagram e escreveu na legenda:

Em um minuto ele é seu namorado, e então...

Nos comentários da postagem, Roberto Justus se derreteu pela filha e pelo genro, e escreveu:

Um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida! Amo vocês!

Quem também comentou o post foi Ticiane Pinheiro, ex-esposa de Justus, que revelou que Luiza ligou para ela por chamada de vídeo para contar a novidade:

Ai, para que eu choro! Amo muito vocês e fiquei muito feliz quando vocês me chamaram no FaceTime para contar a novidade. Que vocês sejam eternamente felizes!