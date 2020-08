Polícia prende quadrilha com carro roubado em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



10/08/2020 | 17:10



PMs (Policiais Militares) do 6ºBaep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) prenderam uma quadrilha com carro roubado, por volta de 20h50 deste domingo(9), na rua Luís Feriani, no Taboão, em São Benardo. Dos quatro homens envolvidos no roubo, apenas um era maior de idade .

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando resolveram abordar um veículo com quatro suspeitos. Ao ver a viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo. Após a abordagem, os ladrões confessaram que haviam roubado o carro em uma concessionária em São Paulo e além do veículo ser produto de furto, com eles foram encontrados uma televisão, relógios e 16 chaves furtadas da concessionária.

Presos em flagrante, todos foram encaminhados ao 2º DP (Rudge Ramos) onde a ocorrência foi registrada.