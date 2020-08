Polícia prende traficante em Diadema

Mauricio Silva

10/08/2020



Um homem de 22 anos (cujo a identidade não foi revelada) foi preso em flagrante com entorpecentes por policiais do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) na noite deste domingo (9) enquanto estava em casa, na rua Dos Abacateiros, Bairro Taboão, em Diadema.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local, quando foram avisados por moradores sobre o traficante. Com as informações os policiais se deslocaram para o local Chegando lá flagraram o suspeito abrindo o portão.

Ao perceber a presença das autoridades ele correu para dentro do imóvel e tentou fugir pelos telhados das residências vizinhas, sendo detido em seguida. Com ele foram encontrados dois celulares, anotações do tráfico e R$300 em espécie. Questionado sobre o motivo da fuga, o suspeito confessou que armazenava drogas em seu imóvel.

Ao retornarem na casa do meliante foram achados uma caixa para entrega de alimentos contendo 439 porções de cocaína, 327 de maconha e 308 porções de crack.

O traficante foi preso em flagrante e levado ao 3º DP da cidade, onde o boletim de ocorrência foi registrado.