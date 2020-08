Fábio Assunção comemora chegada dos 49 anos de idade agradecendo à família

10/08/2020 | 16:11



Fábio Assunção completa 49 anos de idade nesta segunda-feira, dia 10! E para comemorar, o ator compartilhou um texto onde faz diversos agradecimentos em seu perfil oficial do Instagram.

Eu agradeço por todas as formas de vida que estão em movimento e pela faculdade que recebi em senti-las. Meus sentidos trazem minha absoluta rendição, admiração e respeito a toda a obra de Deus - toda ela, todos os seres, toda a natureza, todo o universo que consigo observar. Eu agradeço pela arte, pela expressão sensível, pelos sons, pelos sabores dos alimentos, pelas cores do mundo, pelas milhares de culturas, pelos livros, por nossa possibilidade de criar e pensar, declarou.

Eu agradeço pelo amor que, em seu poder e força, me traz a capacidade de humanizar e ser empático nos caminhos que percorro. Agradeço pela liberdade e pela flexibilidade que reciclam ideias antigas e pela disciplina que venta e me faz voar sem tirar meus pés do chão. Agradeço pela família que tenho, meus amores incondicionais que me ensinam a ser um cara melhor. Agradeço pelo trabalho que me dignifica. Hoje, completando 49 anos, agradeço por tudo que me engrandece. Agradeço pelos ensinamentos e pelas conquistas, e desejo que tudo que tenho em mim transborde tranquilamente e com força.