Kim Kardashian e Kanye West voltam aos Estados Unidos após férias, e rapper estaria em um momento ótimo

10/08/2020 | 16:10



Após passarem pequenas férias isolados na República Dominicana, Kim Kardashian e Kanye West foram flagrados desembarcando em Miami, nos Estados Unidos, no último domingo, dia 9. Acompanhados dos filhos, o casal saiu do avião separado, mas fontes revelaram que eles estariam se dando melhor após a viagem.

Uma fonte revelou, para a Entertainment Weekly:

- Kanye está em um momento ótimo, se sentindo inspirado criativamente e aproveitando o tempo em família .

Já outra pessoa, que estava no local durante o desembarque da família Kardashian-West, disse que Kim e Kanye pareciam tranquilos e despreocupados:

- A família parecia bem. As crianças estavam se divertindo bastante. Dava para vê-los correndo de um lado para o outro enquanto esperavam para sair do avião. Kim saiu do avião com as crianças primeiro. Quando eles estavam na metade do caminho, Kanye saiu também. Kim parecia bem e nem um pouco preocupada, ela estava com as crianças por perto. Kanye também não parecia preocupado. Ele andou de cabeça erguida o tempo todo.

Kim Kardashian e Kanye West saíram de férias para tentar salvar o casamento, que estava passando por momentos difíceis após diversas declarações polêmicas feitas pelo rapper sobre a esposa e sua família.