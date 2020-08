Drive-in: Programação da semana tem cinema e shows de Pixote e Mc Guimê

10/08/2020 | 15:24



Eventos no formato drive-in têm sido uma alternativa de entretenimento que respeita as normas de distanciamento social, durante a pandemia. A programação desta semana conta com cinema para toda família e alguns shows.

O Drive-in do Allianz Parque terá a gravação de DVD do grupo Pixote, na sexta-feira, 14. E no sábado, 16, o Transamérica Drive-in irá oferecer o show do funkeiro Mc Guimê. Além disso, o Drive-in Paradiso vai exibir gratuitamente sucessos do cinema nacional .

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodados em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Confira a agenda de eventos drive-in

Terça-feira, 11

20h- Apocalipse Now - Final Cut

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

Quarta-feira, 12

18h- Parque dos sonhos

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

20h- Conta comigo

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

Quinta-feira, 13

19h- Kong: A Ilha da Caveira

Local: Arena Estaiada

Compre o ingresso online

19h30- Bohemian Raphsody

Local: Cine CTN

Compre o ingresso online

21h- Apocalipse Now - Final Cut

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

21h40- Creed II

Local: Arena Estaiada

Compre o ingresso online

Sexta-feira, 14

17h30- Shazam!

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online

17h50- Detetives do Prédio Azul

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

18h30- Mogli: o Menino Lobo

Local: Cine CTN

Compre o ingresso online

18h30- Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

Compre o ingresso online

20h- Ford Vs Ferrari

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online

20h- Donnie Darko

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

20h30- Show Pixote

Local: Allianz Parque

Compre o ingresso online

21h30- Grease- Nos Tempos da Brilhantina

Local: Cine CTN

Compre o ingresso online

21h30- A Freira

Local: Espaço das Américas Drive-in

Compre o ingresso online

23h- Interestelar

Local: Belas artes Drive-in

Compre o ingresso online

Sábado, 15

17h30- Zootopia- Essa Cidade é o Bicho

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online

17h50- Os Goonies

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

18h- Sessão de curtas: Negrum3, Sem asas, Náufraga, Ilhas de calor e Esperando o sábado

Local: Drive in Paradiso

Garanta o ingresso gratuito online

20h- Grease- Nos Tempos da Brilhantina

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online

Local: Drive-in Paradiso

Garanta o ingresso gratuito online

23h- Bacurau

Local: Drive-in Paradiso

Garanta o ingresso gratuito online

23h- Show Mc Guimê

Local: Transamérica Drive In

Compre o ingresso online

23h- Interestelar

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Domingo, 16

17h30- Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online

17h50- Asterix e o Domínio dos Deuses

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

18h- Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo A Hollywood

Local: Drive-in Paradiso

Garanta o ingresso gratuito online

18h- O Rei Leão

Local: Cine CTN

Compre o ingresso online

20h- A Grande Beleza

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

20h- Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

Local: Cine CTN

Compre o ingresso online

20h- Capitã Marvel

Local: Drive-in Marte

Compre o ingresso online Domingo

20h30- Somos Tão Jovens

Local: Drive-in Paradiso

Garanta o ingresso gratuito online

23h- Um Namorado Para Minha Mulher

Local: Drive-in Paradiso