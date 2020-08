João Guilherme deseja feliz Dia dos Pais ao padrasto e posta print de conversa onde não é respondido pelo pai, Leonardo

10/08/2020 | 15:10



João Guilherme causou um alvoroço com o seu post de Dia dos Pais no último domingo, dia 9. No Instagram, o ator compartilhou um clique com o padrasto, Danilo Tuffi, e fez uma singela homenagem ao empresário.

Olha que foto rara. Feliz dia dos pais, @danilo.tuffi. Amo você, escreveu João na legenda.

Acontece que alguns internautas questionaram o motivo do artista não ter feito uma publicação direcionada ao pai, o cantor Leonardo.

E o Leonardo?, perguntou uma seguidora.

Gente, ele não é filho do Leonardo????? Estou perdida, admitiu uma segunda.

Nossa, João, e o seu pai?, indagou outra.

Houve um equívoco, apontou uma última.

Então, nos Stories, João compartilhou alguns cliques de fã-clubes que homenagearam o seu pai. Depois, divulgou o print de uma conversa onde não era respondido por Leonardo. Na imagem, o ator tenta se comunicar com o sertanejo das 17h50 às 23 horas, sem sucesso.

Meu pai é do tipo que manda foto de dois caras de sunga e desaparece, escreveu o artista.

Tenso, hein? E aí, o que você achou dessa história?