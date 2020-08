Felipe Neto e Pabllo Vittar postam suposta indireta para Marília Mendonça após cantora ser acusada de transfobia

10/08/2020 | 15:10



Marília Mendonça foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter após fazer um comentário considerado transfóbico por vários internautas durante uma live. Na ocasião, a cantora fez piada com um colega, que teria ficado com uma mulher transexual em uma boate LGBTQIA+ em Goiânia. Horas após a repercussão negativa do comentário, a cantora usou as redes sociais para pedir desculpas.

No entanto, algumas celebridades mandaram supostas indiretas à cantora e falaram sobre o assunto. Pabllo Vittar, por exemplo, escreveu no Twitter:

O ano é 2020 e ainda tem gente que acha engraçado fazer piada transfóbica!

Já Felipe Neto, que recentemente está enfrentando uma batalha na justiça contra Antonia Fontenelle, publicou em suas redes sociais:

Tweets óbvios que todo mundo sabe (ou deveria): Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado. Achar isso engraçado é transfóbico. Se você não sabe disso em 2020, você precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente.