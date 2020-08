Robert Pattinson mentiu para Christopher Nolan sobre teste para viver o Batman - mas foi descoberto com maestria

10/08/2020 | 14:10



Robert Pattinson deu uma entrevista ao jornal The Irish Times e contou que tentou enganar o diretor Christopher Nolan, com quem trabalhou no filme Tenet, com previsão de lançamento para 26 de agosto no Reino Unido. Entretanto, a estratégia do ator não deu certo e ele acabou sendo surpreendido por Nolan... e tudo por causa do Batman!

Como você viu, o artista irá interpretar o Homem-Morcego no próximo longa do herói nas telonas. Acontece que Robert ainda estava trabalhando em Tenet na época em que os testes para o Batman começaram. E o que você faz quando está trabalhando, mas está de olho em um outro emprego? Mente, né?

- É engraçado porque Chris é tão secreto sobre tudo que faz em seus filmes. Então eu precisei agir secretamente sobre o Batman. Eu menti para Chris sobre ir ao teste e disse que tive uma emergência familiar, relatou Pattinson.

Parecia a desculpa perfeita - mas não colou para o diretor.

- Assim que eu disse É uma emergência na família, ele disse Você vai fazer a audição para o Batman, não é?

Será que o fato de Nolan ter dirigido a trilogia do Cavaleiro das Trevas teve algo a ver com ele ter descoberto o segredo de Robert? Foi de uma perspicácia e tanto, hein?