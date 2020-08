Antonio Fagundes envia 4 mil emojis e leva bloqueio no Instagram

10/08/2020 | 13:32



Antonio Fagundes publicou um vídeo explicando o motivo de ter sido bloqueado de fazer comentários pelo Instagram após mandar, em um curto período de tempo, cerca de 4 mil emojis de flor, segundo ele.

"Na sexta-feira, eu postei uma foto minha com a Alexandra Martins, sua esposa no camarim, lembrando do teatro, e tal, e recebi comentários tão lindos, e tantos comentários...", contou, na noite de domingo, 9.

Em seguida, continuou: "Todo mundo sabe que sou eu mesmo que responde, que leio, curto todos os comentários, e esses eram todos tão lindos que eu resolvi que ia comentar cada um que tinha feito uma postagem para mim. Respondi com uma florzinha para cada um."