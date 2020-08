José de Abreu fala sobre o filho que morreu há 28 anos: Maior dor

10/08/2020 | 13:11



Nem sempre a vida é feita apenas de bons momentos, né? Alguns famosos sabem muito bem disso e enfrentaram tragédias pessoais bem diante das câmeras. José de Abreu, por exemplo, usou o Instagram para relembrar um momento triste de sua vida: a perda de seu filho, Rodrigo, que morreu em 1992.

No Instagram, o ator publicou uma foto do garoto, que tinha 21 anos de idade na época da tragédia. Na legenda, escreveu o seguinte:

A maior dor de um pai é perder um filho. É a vida invertida. Este é o Rodrigo, meu primogeÌ?nito, que cumpriu seu karma rápido demais. Lá se vaÌ?o 28 anos (um dia nos veremos de novo, filho).

Rodrigo era fruto do relacionamento do ator com a advogada Neuza Serroni e morreu ao cair da janela do apartamento onde morava com o pai, no Rio de Janeiro. Em 2012, em conversa com o jornal Extra, ele falou sobre sua perda:

- � terrível, é duro, é antinatural... O natural é enterrar pai, não é enterrar filho. � uma coisa de vida invertida. (...) � terrível, mas, como eu tinha estudado religiões espiritualistas, acredito em reencarnação. Isso ajuda muito a curar. Mas a dor você vai carregar pelo resto da vida. Não há substituto.