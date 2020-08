Após viajar com Dom e Bem, Pedro Scooby diz que planeja momento só com a filha e revela presente para as crianças

10/08/2020 | 13:11



Pedro Scooby está de volta a Portugal! Depois de uma viagem pela Europa com a companheira, Cintia Dicker, e os filhos, Dom e Bem, o surfista revelou para o colunista Leo Dias que já tem planos de uma nova viagem, mas dessa vez só com a filha, Liz, que não participou da última aventura dele com as crianças. Nas redes sociais, aliás, muita gente questionou a ausência da garotinha na viagem e Scooby esclareceu que foi uma decisão dela, que preferiu passar as férias com a avó.

- Dom foi o primeiro e passou quatro anos com atenção só para ele. Ele passou muito tempo comigo me acompanhando. Bem hoje em dia tem me seguido muito, eu brinco que ele está meu grudezinho. Já com Liz, faço passeios diferentes e estou me programando pra fazer uma viagem eu e ela só. Ela é uma menina bem menininha mesmo. Tento encontrar coisas que ela ame, passeios que ela goste, por que pelos meninos é só praia e pista de skate o tempo todo. Vou me adaptando e fazendo que ela quiser fazer para agradar ela também. Cada filho crio de uma forma diferente por que cada um tem uma personalidade. Mas tem alguns princípios que coloco na vida de todos. Me sinto realizado vendo que meus filhos são crianças maravilhosas, com saúde e felizes, disse ele.

Nas redes sociais, o surfista ainda mostrou que não mede esforços para ver os filhos, frutos da relação com Luana Piovani, felizes. Nesta segunda-feira, dia 10, ele completa 32 anos de idade, mas contou que o presente do dia será para as crianças, que terão agora uma pista de skate na casa onde ele mora com Citia, em Cascais.

- Bom dia. Nossa, acordei mais velho hoje, gente. Acredita? Meu aniversário é um dia depois do Dia dos Pais. Deixei as crianças ontem à noite lá na casa da Luana para conseguir dar uma dormida, uma descansada depois de dirigir várias horas, porque eu vim lá de Barcelona até Portugal. Imagina quando as crianças chegarem em casa e verem isso que tenho de presente para elas, disse ele enquanto mostrava a pista.

E completou:

- Ser pai é isso, né, gente? Ontem foi Dia dos Pais. Hoje meu aniversário. Mas quem ganha presente são eles. A felicidade deles é meu presente também.