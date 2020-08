Ex-funcionários da Pan reivindicam pagamento de verbas rescisórias

Do dgabc.com.br



Ex-funcionários Pan, localizada no Bairro Santa Paula, em São Caetano, realizam manifestação na porta da fábrica de chocolates na manhã desta segunda-feira (10), reivindicando o pagamento das verbas rescisórias, que segundo os ex-funcionários, não estão sendo pagas para os demitidos desde 2017.

De acordo com os manifestantes, cerca de 100 pessoas estão nesta situação. Eles informaram que alguns chegaram a fazer acordo judicial, com parcelamento em 30 vezes, mas ainda assim a empresa continua sem realizar os pagamentos.

Uma equipe do Diário esteve no local, mas nenhum representante da Pan quis falar com a reportagem.