Antonio Fagundes é bloqueado em rede social após mandar quatro mil emojis e ser confundido com robô

10/08/2020 | 11:10



Antonio Fagundeus é uma das melhores pessoas e nós podemos provar! Na última sexta-feira, dia 7, o ator, de 71 anos de idade, encantou ao publicar uma foto com a esposa, a atriz Alexandra Martins, falando sobre os eventos, em especial teatro, que precisaram ser interrompidos por conta da pandemia do novo coronavírus.

O clique, por sua vez, recebeu inúmeros comentários positivos, e o ator fez questão de retribuir o carinho ao responder cada mensagem com um emoji de flor. Porém, para sua surpresa, o Instagram o confundiu com um robô, já que foram muitas mensagens, e o bloqueou para novos comentários. Por conta disso, no último domingo, dia 9, Antonio compartilhou um vídeo, contando detalhes da situação inusitada.

- Na sexta-feira, postei uma foto minha com a Alexandra em um camarim, relembrando o teatro, e recebi comentários tão lindos, tão lindos e tantos... Todo mundo sabe que sou eu quem responde e curte os comentários, e esses eram realmente tão lindos que eu resolvi que ia comentar, e respondi com uma florzinha para cada um. O que aconteceu? O Instagram bloqueou meus comentários, porque eles acharam que era um robô! Não era, não. Era euzinho mesmo! Então, não reparem senão tiver comentários por uns tempos, porque eles estão tentando entender quem é que manda mais de quatro mil rosas... Fui eu! Vocês não recebendo podem saber que, assim que me desbloquearem, receberão. Beijos.

O vídeo, é claro, fez ainda mais sucesso que a foto e não faltou elogios por parte dos fãs, que se impressionaram com o carinho demonstrado pelo ator.

Você é o cara, disse um internauta.

Muito atencioso, por isso sou sua fã, comentou outra.

Que coisa mais linda, obrigada por todo carinho, agradeceu uma terceira.