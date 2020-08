Katherine Schwarzenegger dá à luz seu primeiro filho com Chris Pratt

10/08/2020 | 11:10



Katherine Schwarzenegger deu à luz seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Chris Pratt! A notícia foi confirmada pelo irmão de Katherine, Patrick Schwarzenegger. Segundo informações do Entertainment Tonight, em um vídeo ele aparece sendo parabenizado por um fotógrafo por ter se tornado um tio. Ao ouvir a mensagem, ele agradece e ainda dá detalhes sobre como está sua irmã após o parto:

- [Ela] está indo muito bem, acabei de comprar um presentinho, diz Patrick mostrando um pequeno embrulho rosa para a câmera.

O que ainda não se sabe é a data exata do nascimento do bebê, porém, Chris foi visto no hospital St. John?s Hospital no dia 7 de agosto. Além disso, Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger, pais de Katherine, ainda foram vistos visitando a casa dos mais novos papais de Hollywood.

Muito amor, né?

De acordo com a People, Katherine deu à luz uma menina! Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Eles sabiam que iam ter uma menina e ficaram emocionados com isso. Kat teve uma boa gravidez e espera uma recuperação rápida. Até agora, tudo bem. Ela está passando por todas as emoções de ser mãe pela primeira vez. Ela está extremamente feliz, mas um pouco cansada. Chris continua sendo incrível. É reconfortante para Kat que ele já seja um pai e entenda como é ter um recém-nascido.

Lembrando que este é o segundo filho de Chris Pratt, que já é papai de Jack, fruto de seu relacionamento anterior com Anna Faris.