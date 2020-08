Projetos aprovados no edital emergencial são atrações da agenda cultural online de Santo André

Matheus Moreira

10/08/2020



A estreia de novos projetos de produtores da cidade aprovados no edital emergencial da Secretaria de Cultura é a novidade da Agenda Cultural Online de Santo André nesta semana. A programação terá ainda trabalhos produzidos pelas Escolas Livres e seus espaços expositivos, além de parceiros da Secretaria de Cultura. Outros projetos aprovados pelo edital emergencial também estão disponíveis.

Um total de 58 novos trabalhos de produtores culturais da cidade estarão disponíveis em suas redes sociais a partir desta semana. Eles foram produzidos durante o período de isolamento social e contam com apoio da Secretaria de Cultura.

Música, vídeos e literatura estão entre as atrações, que contam ainda com série de aulas de dança, instrumentos musicais, hip-hop, desenho, artesanato e entre outras. Para saber mais sobre o evento, acesse: http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/programacao-do-edital-emergencial/.

O edital emergencial teve como objetivo garantir a continuidade da economia do setor, além de assegurar ao público o acesso remoto da produção cultural da cidade. O processo teve 363 inscrições de trabalhos das mais variadas linguagens artísticas. No total serão investidos R$ 200 mil em recursos da própria Secretaria de Cultura.

Programação – A Agenda Cultural Online conta com diversas atrações durante toda a semana. Nesta segunda-feira (10), às 16h, serão exibidos, no ELT em Casa, a Mostra Virtual 2020 do Núcleo de Circo-Teatro Físico, e no ELD em Casa, Selfdário 04 – Trajetória ao dançar. No mesmo horário, na terça-feira (11), no ELT em Casa, tem prosseguimento a Mostra Virtual 2020 com apresentação de atividade do Núcleo de Sonoridades.

Na quarta-feira (12), às 10h, a Casa da Palavra Mário Quintana apresentará o lançamento da exposição virtual ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, de Prila Maria e Ana Beatriz Ursinha. A mostra estará disponível no site da Agenda Cultural Online até 12 de setembro.

Ainda na quarta, às 16h, no Acervo ELT, será exibido o show Solidão, que integrou o evento ELT 20 anos. No ELCV em Casa, ocorrerá a aula 6 do curso básico de edição online: Editando vídeo pelo celular, com a professora Adriane Ferreira. Às 18h, no Museu em Casa SA, a atração será As Cidades Contínuas, do livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, com a participação da equipe do Museu.

As atividades da quinta-feira (13) terão início às 15h, com o Quintas Lá em Casa e a apresentação de Yoga para Mulheres, com Margo Garbini Franco, que terá ainda, às 19h, show de Ronnie Packer. As atrações das 16h serão, no Emia em Casa, Fazendo Arte, Sim!: Circo: palhaçaria e parkur, com Reco Reco e no ELT em Casa, Quando a Gente Ama, produção de 2010 que integrou o evento ELT 20 anos. Também às 16h, no ELCV em Casa, ocorre a aula 7 do curso básico de edição online: Usando o app VN, com a professora Adriane Ferreira.

Ainda na quinta-feira, a live ‘Reflexões sobre a representação dos oprimidos no audiovisual’, com Chico Santos, do ELCV em Casa, encerra a programação do dia, às 19h30.

Na sexta-feira (14), às 16h, o ELT em Casa exibirá ‘Desvelando Machado de Assis’, trabalho da Turma 22 do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes. O Conto das Seis, às 18h, terá a participação de Angélica Nicoleti, que apresentará o texto autoral ‘Eu e o Mar’.

A live Oficina Literária, com Daiana Barasa e a participação de Juliana Rodrigues, será apresentada no sábado (15), às 15h, no Casa em Casa.

Trilogia Trancafiada – Nesta semana o Ossa em Casa exibirá uma produção inédita: a ‘Trilogia Trancafiada’. Na sexta-feira (14), às 19h, será exibido o episódio 1, a videoarte ‘Ansiedade’. No sábado (15), o episódio 2 a videoarte ‘Adaptação’, e no domingo (16), a videoarte ‘Acolhimento’. O trabalho foi realizado em parceria do Orquestra Sinfônica de Santo André e a artista Luisa Almeida.

A programação contará ainda com a participação de produtores culturais e outros parceiros, que poderão se inscrever em: www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/.