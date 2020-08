Obituário - 10 de agosto de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 7 de agosto

Geraldo Stavik, 80. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Santo André, sábado, dia 8 de agosto

Leontina Ribeiro Marcon, 98. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Gonçalves de Mattos Chaves, 95. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Senhor dos Passos, em Guaratinguetá (São Paulo).

Humberto Benedicto Victorio Poli, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Contador. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vitalina Silva, 92. Natural de Taiobeiras (Minas Grais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Cecília Fogli, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida Brandão, 87. Natural de Bom Repouso (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Guimarães, 86. Natural de Cantagalo (Rio de Janeiro). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Garcia, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Técnica de encefalograma. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosa Kajdasi Vermiglio, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Claudio, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

Mário Sicco, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Elpídio Dalla Junior, 60. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eva Marciana Monica Knauf, 65. Natural de Alpercata (Minas Gerais). Residia no Parque São Domingos, em São Paulo, Capital. Manicure. Dia 8. Cemitério: não informado.

José Domingos Sousa do Nascimento, 58. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Leal Evangelista, 52. Natural de São Bernardo. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ingrid Estéfanie Tavares da Rocha, 22. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Atendente. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Miguel Lucilio, 80. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Planalto, em Arujá (São Paulo). Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 6 de agosto

Wellington Aparecido Dias, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 7 de agosto

Severino Soares dos Santos, 87. Natural de Boca da Mata (Alagoas). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida de Oliveira Lucilio, 75. Natural de Monteiro Lobato (São Paulo). Residia no Residencial Real Park, em Arujá (São Paulo). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 8 de agosto

Yolanda de Gaspari Santorato, 99. Natural de Limeira (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Regina Isabel Quintella Vicente Markievicz, 90. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Lídia Maria Jorge Milani, 61. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Operadora de telemarketing. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Fábio Lima do Nascimento, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema, quinta-feira, dia 6 de agosto

Gloria Gasparini, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema, sexta-feira, dia 7 de agosto

Wilson Pereira, 81. Natural de Jequitinhonha (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Manoel Salvador de Abreu, 74. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Carlos Manoel, 67. Residia em Rudge Ramos, São Bernado. Dia 7, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

Rômulo Lima de Sousa, 37. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Jardim Marilene, Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Eduardo dos Santos, 28. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 8 de agosto

Cândida Barreto Rios Padovan, 76. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Antonio Felix da Cunha, 74. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Eunice da Silva Cruz, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 8, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 8 de agosto

Alexandrina Feitosa Flores, 96. Natural de Suzano (São Paulo). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 8, em Diadema. Cemitério São João Batista.

José Soares da Silva, 96. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Mario Antonio de Camargo, 89. Natural de Laranjal Paulista. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Maria José de Jesus, 79. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Nair Josefa Moreira, 68. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Idelfonso da Silva, 68. Natural de Afogados de Ingazeiras (Pernambuco). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

João Gomes dos Santos, 62. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Autônomo. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Nivardo Moura de Pinho, 48. Natural de Crateús (Ceará). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.