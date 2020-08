Famílias buscam solução para moradia em manifestação

Da Redação



10/08/2020 | 10:14



Cerca de 120 pessoas estão em frente à secretaria de Habitação, em Diadema, em busca de uma solução de moradia. Os integrantes da manifestação são as famílias que em meados de junho ocuparam terreno embaixo da Rodovia dos Imigrantes, em área de domínio da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). O objetivo do grupo é ser atendido em algum projeto habitacional ofertado pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal.

O músico Misael Souza Marcelino, 29 anos, um dos líderes do movimento, diz que o prefeito de Diadema, Lauro Michels, é omisso em relação à situação das 175 famílias que não têm moradia. "Estamos, praticamente, a maioria delas desempregadas, com dificuldades financeiras, e mutas foram despejadas de suas casas. Não temos condições de viver neste município da forma que o prefeito quer."

Segundo Marcelino, foi marcada uma reunião na secretaria para que seja feita conversa sobre a situação dessas pessoas. "A ordem de reintegração de posse foi dada na segunda-feira passada, as famílias em si já estão todas cientes, entretanto estamos correndo com a parte judicial. Mas o ato de hoje é para que a prefeitura deixe de ser omissa nesta situação independentemente do mandato estar terminando."

O Diário questionou a prefeitura sobre a situação dessas famílias e aguarda retorno.