10/08/2020 | 09:17



Os juros futuros abriram em leve baixa nesta segunda-feira, 10, mas renovaram máximas em seguida e rondam os ajustes, mas com viés de alta no longos, em linha com o avanço do dólar ante o real e com liquidez bem reduzida. O investidor deve ficar em compasso de espera pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira.

Às 9h05, o DI para janeiro de 2027 estava na máxima de 6,37%, de 6,35% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2023 exibia 3,75%, de 3,76%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 tinha taxa de 3,66%, de 2,65% sexta-feira no ajuste.