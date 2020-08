Clubes argentinos voltam aos treinamentos após mais de 140 dias

10/08/2020 | 08:39



Os treinos no futebol da Argentina serão retomados nesta segunda-feira. Será a primeira movimentação com bola desde a paralisação de todas as competições nacionais em decorrência da covid-19, que durou mais de 140 dias. Com a participação de clubes do país, a Copa Libertadores está programada para voltar a ser disputada em 15 de setembro.

Por pelo menos duas semanas, as sessões de treinamento acontecerão em grupos de apenas seis atletas, que não poderão entrar em contato uns com os outros. Mesmo com a volta dos treinos, nem todos os jogadores do River Plate voltarão aos gramados, por exemplo. Quatro atletas serão desfalque nos primeiros dias de atividade. São eles: o goleiro Ezequiel Centurión, Matías Suárez, o colombiano Juan Fernando Quintero e o paraguaio Robert Roja.

Ezequiel Centurión testou positivo para a covid- 19. Quintero e Roja voltaram de seus respectivos países há menos de duas semanas e, portanto, devem continuar cumprindo quarentena domiciliar por mais alguns dias. Suárez, por sua vez, mora em uma região de Córdoba com surto de covid-19 e está isolado.

O primeiro passo para o restabelecimento completo do futebol pegou alguns dirigentes do país de surpresa. É o caso de Pablo Moyano, vice-presidente do Independiente, que acreditava que levaria um pouco mais de tempo para a volta das atividades.

"Ficamos surpresos com o retorno do futebol, pensamos em voltar mais tarde. Estamos trabalhando na compra de todos os instrumentos para cumprir os protocolos", afirmou Moyano, à Rádio Telam.

No Boca Juniors os jogadores serão divididos em três grupos e dois turnos: das 9h às 11h e das 11h às 13h. Cada grupo será misturado entre titulares, reservas e alguns jovens, todos de posições diferentes, para evitar - se alguém tiver covid-19 - perder todos os atletas da mesma posição.

Campeão argentino na última temporada, o Boca fez sua última partida oficial em 14 de março, quando derrotou Godoy Cruz por 4 a 1 em Mendoza, pela Copa da Superliga. O próximo jogo oficial do Boca será em 17 de setembro contra o Libertad, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. Uma semana depois, o time visitará o Independiente Medellín, na Colômbia.

PREOCUPAÇÃO - No Brasil, por exemplo, o Flamengo, que disputa a Libertadores assim como Boca Juniors, River Plate, Tigre, Racing e Defensa y Justicia, restabeleceu suas sessões de treinamentos no final de maio. Essa desvantagem de mais de dois meses preocupa os dirigentes dos clubes que estão na Libertadores. Com exceção do Racing, os outros quatro participantes da competição continental pediram para que a AFA questionasse a Conmebol sobre um possível adiamento da Libertadores, o que não foi acatado.

Essa indefinição para a volta dos treinos fez com que Guilherme Parede, que até então era o único jogador brasileiro que atuava na Argentina, deixasse o país. Ele saiu do Talleres e voltou ao Brasil, para jogar por empréstimo no Vasco.