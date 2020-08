São Paulo cobra 'profissionalismo de outras instituições' no combate à covid-19

10/08/2020 | 07:35



A diretoria do São Paulo se pronunciou através de nota oficial sobre o adiamento da partida contra o Goiás, que seria disputada no último domingo, e cobrou "profissionalismo" de "outras instituições" no combate ao coronavírus. Os jogadores da equipe chegaram a entrar em campo, no estádio da Serrinha, mas o duelo não foi realizado em função dos casos de covid-19 no elenco adversário.

Os exames do coronavírus realizados pelo Goiás, uma das medidas do protocolo da CBF para a disputa dos jogos do Campeonato Brasileiro, apontaram inicialmente dez casos de coronavírus no elenco. Posteriormente, a contraprova dos testes comprovaram nove resultados positivos.

"Devido aos fatos relatados, não havia realmente condições de segurança para que o jogo deste domingo fosse realizado, e o desfecho de voltar para casa sem poder disputar a partida nos faz relembrar a importância de que o mesmo profissionalismo praticado pelo São Paulo se reflita em outras instituições. É preciso ter responsabilidade diante de uma doença que já fez mais de 100 mil vítimas no Brasil. A exposição a que foram submetidos representa prejuízo aos atletas, comissão técnica e funcionários do São Paulo, com a lembrança de que, da nossa parte, foram seguidas as precauções em respeito à gravidade da pandemia", afirma o São Paulo em trecho da sua nota oficial.

No seu comunicado, o São Paulo relata que atletas, demais funcionários e o próprio clube vêm tomando uma série de cuidados para evitar a propagação do coronavírus. E lembra que nenhum caso no elenco foi descoberto após a retomada das atividades presenciais no clube.

"Desde o retorno das atividades após a paralisação em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o departamento de futebol do São Paulo adotou todos os cuidados necessários para controlar e reduzir, ao máximo, a exposição de seus atletas, comissão técnica e demais funcionários, para assim evitar qualquer caso que pudesse trazer risco à coletividade que trabalha diariamente nas dependências do clube, seja no CT da Barra Funda ou no CFA de Cotia. Do início de julho até aqui, foi implementado um rígido protocolo de trabalho dentro do departamento de futebol, encarado com extremo profissionalismo pelos atletas. A prova da seriedade com que nosso elenco encara a pandemia e os cuidados que ela exige se mostra claramente diante do fato de que não houve, do primeiro teste até aqui, o registro de nenhum novo caso de infecção pelos nossos atletas", diz.

O São Paulo afirma, ainda, concordar com a decisão pelo adiamento da partida contra o Goiás - a CBF ainda não apontou uma nova data para o duelo. Mas não deixou de lembrar os esforços adotados da sua parte para que o confronto ocorresse de modo seguro.

"O adiamento do jogo em Goiás, fruto de exames que atestaram o contágio por boa parte do elenco adversário, foi e será respeitado pelo São Paulo. O clube recorda, porém, que está fazendo sua parte, e o departamento de futebol tomou todos os devidos cuidados na semana que precedeu a partida, os atletas mantiveram a conscientização e as medidas de isolamento necessárias, e os testes protocolares e internos foram devidamente realizados. A delegação viajou em voo fretado, evitando exposição e seguindo as mais restritas recomendações tanto durante a viagem quanto na hospedagem em Goiânia", acrescenta.

Com a não realização da partida contra o Goiás, o São Paulo vai estrear no Brasileirão na quinta-feira, quando receberá o Fortaleza, no Morumbi, às 19h15, em partida válida pela segunda rodada.