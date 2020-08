Região atinge a marca de 26.113 pessoas recuperadas

Yasmin Assagra

Especial para o Diário



09/08/2020 | 23:54



O Grande ABC atingiu ontem a marca de 26.113 pessoas recuperadas da Covid-19. Mesmo sem contabilizar os dados de Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra – que não enviaram os boletins epidemiológicos – são pelo menos 177 altas médicas por dia desde os três primeiros casos registrados na região, no dia 15 de março.

Já com relação aos pacientes que testaram positivo para a doença, as sete cidades somam 45.939. São 224 casos a mais em comparação aos dados do dia anterior. São Bernardo continua sendo a cidade que mais registra casos da Covid-19, com 20.958 pacientes infectados, seguido de Santo André, com 12.623, e Diadema, com 6.158. Já São Caetano registra 2.795 casos, Mauá, 2.256, Ribeirão Pires, 793 e Rio Grande da Serra, 356. O Grande ABC soma, atualmente, 1.846 mortes pela Covid-19.

O Estado alcançou ontem, a marca de 25.114 mortes pela doença. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, o Estado também contabiliza 627.126 casos confirmados e 414.332 pessoas que se recuperaram da doença.

Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico, são 292.389 homens e 328.805 mulheres. Não consta informação de sexo para 5.932 casos.

Segundo o boletim paulista, as taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegaram a 58,1% na Grande São Paulo e 59,8% no Estado nesta semana. O número de pacientes internados é de 12.739, sendo 7.275 em enfermaria e 5.464 em unidades de terapia intensiva.

Já nos dados relativos à esfera nacional, o Brasil ultrapassou ontem a barreira dos 3 milhões de casos confirmados. Já são 3.035.422 pacientes que testaram positivo para a doença no País e 815.913 seguem como casos ativos. Do total, 101.049 evoluíram a óbito (572 a mais em comparação com a véspera). Em paralelo, 2.118.460 pessoas se recuperaram da Covid-19.