Tricolor tem estreia adiada após dez jogadores do Goiás testarem positivo

Da Redação



09/08/2020 | 23:59



O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou a partida entre Goiás e São Paulo, que aconteceria na tarde de ontem, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O fato ocorreu após o time goiano entrar com pedido porque dez jogadores testaram positivo para a Covid-19, em exames que tiveram resultado emitido pela manhã. Segundo a imprensa local, oito dos atletas – inclusive – seriam titulares no confronto.



Com a demora pela definição do órgão gestor, o Tricolor paulista chegou a entrar em campo, assim como o trio de arbitragem. Porém, faltando poucos minutos para o horário determinado para a bola rolar, saiu a decisão. O <CF51>Esmeraldino</CF>, por sua vez, inscreveu de última hora alguns jogadores aspirantes para poder ter time suficiente para o duelo que, em cima da hora, acabou postergado.



Nas redes sociais, o clube paulista se posicionou favorável ao que foi determinado. “O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados.”



“Infelizmente fomos comunicados dos resultados apenas hoje (ontem). Todos os jogadores estavam concentrados, recebemos essa notícia de manhã com jogo às 16h. Dentro desse fato, agimos com coerência. Teríamos 13 jogadores, com 11 em campo, dois reservas e sem goleiro. Tenho de lamentar, iria ser festa bonita. Prevaleceu o bom senso”, disse o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.