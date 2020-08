EUA/Robert O'Brien: hackers ligados à China atacam infraestrutura eleitoral

09/08/2020 | 19:08



Hackers ligados à China têm atacado a infraestrutura eleitoral norte-americana, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, neste domingo, em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS. "Bem, eles (os chineses) gostariam que o presidente perdesse", disse O'Brien. "E a China, como a Rússia, como o Irã, se envolveram em ataques cibernéticos e phishing e esse tipo de coisa com relação à nossa infraestrutura eleitoral, com relação a sites e esse tipo de coisa. Estamos cientes disso e tomando medidas para combater isso."

Conforme O'Brien, hackers associados a China, Rússia e Irã tentaram acessar sites ligados ao Departamento de Estado, coletar dados sobre os norte-americanos e se envolver em operações de influência, "seja no Tik Tok ou Twitter ou em outros espaços". Segundo o representante, os Estados Unidos estão levando a sério qualquer ameaça às eleições presidenciais. "Seja a China, a Rússia ou o Irã, não vamos tolerar isso. E haverá graves consequências para qualquer país que tentar interferir em nossas eleições livres e justas, não importa se seus líderes preferem Joe Biden ou Donald Trump."