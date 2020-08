Recusa a deixar ‘home office’ na pandemia pode render demissão

Arthur Gandini

10/08/2020



A flexibilização das medidas de isolamento físico no País tem permitido a reabertura de empresas, escritórios, bares, restaurantes e hotéis, entre outros segmentos da economia, em conformidade com as determinações sanitárias das autoridades de cada município ou Estado. De acordo com especialistas, é necessário que trabalhadores e empregadores se atentem aos seus direitos e deveres no momento de retomada do trabalho presencial e do encerramento do trabalho remoto.

Se por um lado o funcionário é obrigado a retornar ao ambiente de trabalho, sob pena de demissão por justa causa caso haja recusa, também é o seu direito questionar a mudança na Justiça.

A empresa, segundo a legislação em vigor, pode unilateralmente retirar o empregado do teletrabalho e determinar seu retorno ao trabalho presencial, afirma o doutor em direito do trabalho e professor Eduardo Pragmácio Filho, sócio do Furtado Pragmácio Advogados.

“Por outro lado, a empresa deve observar as normas de saúde e segurança do trabalho e todos os protocolos sanitários exigidos pela portaria conjunta 20/2018 do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que prevê série de medidas preventivas e de combate à Covid-19. Dentre elas, a criação e registro de plano de retomada, a ostensiva informação e treinamento aos trabalhadores, a observância do distanciamento mínimo entre pessoas, ventilação e limpeza dos ambientes, a promoção de higiene das mãos e da etiqueta respiratória, entrega de máscaras e de outros equipamentos etc”.

VOLTA DE DIREITOS

Com o retorno ao ambiente da empresa, são retomados direitos como o vale-transporte ou meio de locomoção fornecido pelo empregador, entre outros benefícios concedidos antes da pandemia. É possível ainda que haja acréscimo na remuneração, já que os empregados, em regime de home office, não estavam sujeitos ao controle de jornada e não tinham direito a verbas decorrentes de horas extras e adicional noturno.

“O que foi acordado anteriormente quanto à entrada no home office pelo trabalhador e o empregador será extinto e são retomadas as condições normais de trabalho anteriormente pactuadas, devendo se levar em consideração as recomendações do Ministério da Saúde”, observa Ruslan Stuchi, advogado trabalhista e sócio do escritório Stuchi Advogados.

O professor de pós-graduação da PUC-SP e doutor em direito do trabalho Ricardo Pereira de Freitas Guimarães salienta que o direito de maior importância neste momento de retomada diz respeito ao ambiente sadio em relação a todas as medidas possíveis e necessárias de proteção a esses empregados. E a companhia que não seguir todas as recomendações poderá ser penalizada.

“O dever principal é seguir as regras de saúde e segurança impostos pelo empregador e pelo Estado. Importante destacar decisão recente do STF (Superior Tribunal Federal) que reconhece a possibilidade de eventual responsabilidade do empregador no caso de contágio do coronavírus de seu funcionário. Assim, todos os protocolos de segurança vigentes em razão da pandemia mais os já inseridos nas normas regulamentadoras e na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) devem ser seguidos obrigatoriamente”, orienta.

Grupo de risco precisa justificar