Prestes a completar 49 anos, Fábio Assunção fala da vida longe dos filhos: - Nos falamos por vídeo todos os dias

09/08/2020 | 17:10



Fábio Assunção está vivendo uma boa fase. Nesta próxima segunda-feira, dia 10, o ator completará 49 anos de idade, e neste domingo, dia 9, a revista GQ publicou uma entrevista em que o ator comentou a sua relação com os filhos Ella, de nove anos de idade, e João, de 17.

Em um maior equilíbrio com o seu corpo e bem-estar emocional, Fábio faz questão de ser um pai presente para seus herdeiros, mesmo que eles morem em São Paulo enquanto ele vive no Rio de Janeiro.

Desde que iniciou a pandemia causada pelo novo coronavírus, o artista recebeu poucas vezes a visita dos jovens, mas o contato se mantém a distância:

- Nós nos falamos por vídeo todos os dias.

O galã ainda contou como foi quando ele passou uns dias com a filha:

- Nesse período, fiquei ao lado da Ella para as aulas e lições de casa nos dias em que esteve aqui comigo. E viva aos professores! Para nós, é tão simples alguns conceitos, mas explicar, seja um problema de matemática, é algo muito mais complexo do que parece.

Paternidade

Sobre a forma como lida com a paternidade, o contratado da Rede Globo disse que prefere uma relação aberta e amigável com suas crias:

- Eu busco ter uma relação horizontal com os meus filhos. Sem imposições hierárquicas. É tudo muito conversado. Quando há diálogo, a relação fica muito mais prazerosa.

E nesse processo, ele também aprende muito:

- Nós achamos que precisamos ensinar, que nossa vivência é muito mais importante, mas acredito que é necessário olhar para os filhos com abertura para aprender. Eles têm uma visão nova sobre as coisas.

Tal pai, tal filho

Durante a entrevista, João, fruto do relacionamento de Fábio com Priscila Borgonovi, confessou que pretende seguir a mesma profissão do pai:

- Quero ser ator. A trajetória do meu pai me influenciou completamente. Nós conversamos muitos sobre os aspectos técnicos de seu trabalho, mas também de filmes e séries, de roteiro, direção, esmiuçamos todos os aspectos.