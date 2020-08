Grávida, Flávia Viana exibe barrigão e desabafa: A cada dia que passa, a ansiedade aumenta

09/08/2020 | 16:10



Flávia Viana está contando os dias para a chegada de seu primeiro filho com Marcelo Zangrandi e, nas redes sociais, vem encantando com o seu barrigão de grávida. Neste domingo, dia 9, a apresentadora fez um desabafo no Instagram, falando sobre a ansiedade enquanto o pequeno, que se chamará Gabriel, não chega.

Acompanhada de uma foto de biquíni na piscina, aproveitando o dia de sol, ela escreveu na legenda:

Bom dia domingo! A cada dia que passa, a ansiedade aumenta. São tantos medos, inseguranças, aquele frio na barriga acompanhado de chutes [risos]. Como será? Uma vida nova em todos os sentidos, né? Estamos em contagem regressiva. Início de outubro ele vem. Que Deus nos blinde e nos guie em cada escolha, cada passo!

E continuou:

Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa frase! E? assim mesmo, quanto mais provas maior a benção, CREIA! Agora vamos acordar o papai do Gabriel [risos] para o primeiro Dia dos Pais!