STJD adia jogo do São Paulo pelo Brasileirão

Da Redação



09/08/2020 | 16:03



O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou a partida entre Goiás e São Paulo, que aconteceria na tarde deste domingo, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O fato ocorreu após o time goiano entrar com pedido porque dez jogadores testaram positivo para a Covid-19, em exames que tiveram resultado emitido nesta manhã. Segundo a imprensa local, oito dos atletas seriam titulares no confronto.



Com a demora pela definição do órgão gestor, o Tricolor paulista chegou a entrar em campo, assim como o trio de arbitragem. Porém, faltando poucos minutos para o horário determinado para a bola rolar, saiu a decisão. O Esmeraldino, por sua vez, inscreveu de última hora alguns jogadores aspirantes para poder ter time suficiente para o duelo que, em cima da hora, acabou postergado. A nova data do jogo deverá ser determinada pela CBF.