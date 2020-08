José Loreto encanta ao fazer música para a filha: Maior felicidade e benção da minha vida

09/08/2020 | 15:11



José Loreto encantou seus seguidores ao revelar neste domingo, dia 9, que fez uma música para a filha Bella, fruto de sua relação com a ex Débora Nascimento. No Instagram, o ator compartilhou um vídeo com a pequena, em que os dois aparecem brincando enquanto a canção toca.

Além disso, na legenda do post, o artista se declarou para a pequena, dizendo:

Essa música eu compus quando soube que ia ser pai da super Bella!!! A maior felicidade e benção da minha vida!!! Obrigado filhota por ter me escolhido, e obrigado meu pai por sempre ter sido a minha maior referência!!! Todo amor do mundo por vocês, para vocês!!!, escreveu ele.

Na letra da canção, José se declara à menina, enchendo-a de elogios e dizendo como a paternidade o transformou. Em um trecho, ele canta:

Agora o meu coração bate fora de mim.

No vídeo em preto e branco, o galã aparece vestindo uma camiseta com o nome de Bella, enquanto brinca com a pequena.