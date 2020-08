Com 10 jogadores com covid-19, Goiás pede adiamento do jogo contra o São Paulo

09/08/2020 | 15:07



Horas antes do duelo contra o São Paulo, neste domingo, o Goiás informou que 10 dos 26 jogadores do elenco contraíram o novo coronavírus. Com isso, o clube pediu à CBF o adiamento de sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, marcada para as 16 horas deste domingo, no Serrinha.

Dos 10 jogadores que testaram positivo para a covid-19, oito são titulares, o que deixaria o Goiás muito desfalcado. O clube afirmou que vinha fazendo cerca de 70 testes semanalmente, do tipo RT-PCR (que detecta a presença do vírus), nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do departamento de futebol que trabalham no centro de treinamento e nos jogos.

Só que os últimos exames feitos pelo clube foram invalidados pela CBF e uma nova rodada de teste foi realizada em um laboratório escolhido pela entidade que rege o futebol brasileiro na última sexta-feira. E, ao contrário das vezes anteriores, as amostras detectaram 10 atletas infectados.

Segundo o clube goiano, os resultados dos testes só foram apresentados na manhã deste domingo, não respeitando, portanto, o período de 24h de antecedência para mostrar informar os resultados. Os contaminados estavam concentrados, dormindo dois atletas por quarto.

O clube esmeraldino, então, decidiu realizar por conta própria uma nova bateria de exames nos jogadores contaminados e aguarda os resultados dos testes e a resposta da CBF sobre o pedido de adiar a partida da rodada de abertura no Brasileirão.

"O clube acredita que, se for para seguir um protocolo de segurança de saúde e prevenção à covid-19, todos deveriam estar em isolamento e observação pelo contato recente com pessoas contaminadas", diz trecho da nota divulgada pelo Goiás.