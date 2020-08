Verstappen comemora em Silverstone: 'Não vou ficar parado como uma vovozinha'

09/08/2020 | 14:45



Vencedor do GP do 70º Aniversário da Fórmula 1, o surpreendente Max Verstappen foi premiado pela ousadia durante a batalha contra as favoritas Mercedes no Circuito de Silverstone, neste domingo. Foi o primeiro triunfo do piloto da Red Bull na temporada, quebrando uma sequência de vitórias da equipe rival.

Um áudio divulgado pela Fórmula 1 revela que o holandês chegou a contrariar uma orientação do engenheiro da equipe, num momento em que tentava pressionar os líderes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas durante a primeira parte da corrida.

"Max, acho que estamos um pouco perto (do limite) dos pneus neste momento. Recue", afirmou o engenheiro Gianpiero Lambiase pelo rádio. "Amigo, esta é a minha única chance de estar perto das Mercedes. Não vou ficar parado sem fazer nada como uma vovozinha", reagiu com ironia o piloto da Red Bull.

A tática surtiu efeito porque as Mercedes acabaram comprometendo seus pneus enquanto tentavam manter o ritmo alto à frente do holandês. Verstappen fez uma estratégia oposta à das Mercedes, ao largar com pneus duros. Com o bom resultado, conseguiu quebrar uma sequência de quatro vitórias seguidas da equipe líder no Mundial de Construtores, sendo três delas com Hamilton e uma com Bottas.

"Eu realmente não esperava. Mas, depois da primeira ultrapassagem, pareceu que estávamos realmente muito bem com os pneus. Havia a dúvida sobre como as Mercedes se sairiam com os pneus duros. Eu tinha muito ritmo no carro, então apenas continuei pressionando", declarou o vencedor após o fim da corrida.

Sobre o GP da Espanha, no próximo fim de semana, Verstappen preferiu não fazer muitas previsões. Ele agora é o vice-líder do campeonato, com 77 pontos, a 30 de Hamilton, tendo superado Bottas (73) na tabela de classificação.

"Um ótimo dia, deu tudo certo, tivemos a estratégia certa. Tudo correu bem e estou realmente muito feliz pela vitória. Vamos apenas aproveitar o dia de hoje e depois veremos realmente em que lugar estamos", concluiu, ansioso para poder comemorar sua primeira vitória em Silverstone.