Tauana Marin

Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 13:50



Empresas do Grande ABC reúnem 180 postos de trabalho nesta semana. Desse total, 58 estão disponíveis na plataforma utilizada em São Caetano – Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano).

Outras 44 vagas estão disponíveis em Mauá. As oportunidades estão ofertadas no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, para candidatos que já têm perfil no centro público. É possível também comparecer à Rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz, que está com o atendimento no horário reduzido, das 10h às 14h.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André há outros 23 postos. A inscrição é realizada pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

A nova CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo agrega 17 oportunidades de emprego. A unidade está recrutando por meio do envio do currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

Em Diadema, são 15 vagas. Candidatos devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br, e, em Ribeirão Pires, são 13 – o cadastro em seletivas pode ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br).

Na agência de recrutamento Luandre, com unidiade em Santo André, há dez vagas, com salário de até R$ 7.500, no caso de analista de custos sênior. Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

ESTUDANTES

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), corporação privada de colocação de jovens no mercado de trabalho, reúne neste momento 120 vagas para alunos dos ensinos médio, técnico, tecnólogo e superior, para atuação em companhias instaladas no Grande ABC. As bolsas-auxílio vão de R$ 500 a R$ 1.136. Inscrições no site www.nube.com.br.