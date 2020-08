Marco Pigossi surpreende internautas que criticavam sua aparência no Twitter

09/08/2020 | 13:10



É melhor pensar duas vezes antes de dar sua opinião sobre famosos nas redes sociais: a tal celebridade pode estar vendo tudo! Foi o que aconteceu com o ator Marco Pigossi, que figurou entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã deste domingo, dia 9.

Tudo começou quando duas usuárias da rede social conversavam sobre a aparência do ator. Uma das amigas considerava Marco bonito e tentava convencer a outra, que não compartilhava da mesma opinião:

Nessa foto ele está bonito, mas o Instagram dele é péssimo. - disse a internauta ao ser confrontada com uma foto do ator. A conversa, porém, foi interrompida quando Pigossi resolveu dar um flagra e comentou com emojis de olhinhos, deixando claro que estava acompanhando a discussão.

A situação inusitada chamou atenção até da apresentadora Maísa, que retweetou a conversa e brincou:

Gente, ele é lindo!