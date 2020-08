Giovanna Ewbank comemora mesversário de Zyan com festa: Completou nossa família

09/08/2020 | 13:10



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão passando um final de semana cheio de emoções. Além do Dia dos Pais, eles comemoraram no último sábado, dia 8, o mêsversário de Zyan. O pequeno nasceu no dia 8 de julho e, desde então, vem fazendo sucesso nas redes sociais dos pais.

No Instagram, Giovanna publicou uma série de fotos da festinha, mostrando a decoração e o bolo, e ainda fez uma bela declaração a Zyan. Na legenda, ela começou dizendo:

Um mês do meu amorzinho. Um mês que ele me fez descobrir novos sentimentos, uma nova força, e que me fez substituir o medo pela certeza de que sempre tem espaço para o novo quando se tem amor!.

A apresentadora, que também é mãe de Titi e Bless, finalizou agradecendo pela chegada do pequeno:

Você completou a nossa família meu pinguinho, nós te amamos muito muito muito, eu, seu pai e seus irmãos estaremos sempre aqui te protegendo e amando! Que Deus te ilumine e guie sempre! Feliz um mês, Zyan, amor da mamãe!