Anitta chega para show na Itália vestindo look de 14 mil reais

09/08/2020 | 11:10



Ela está bombando! Anitta está aproveitando o verão europeu e na noite do último sábado, dia 8, a cantora se apresentou na cidade italiana Gallipoli ao lado do rapper italiano Fred de Palma, com quem divide a música Paloma. A canção já é hit no país e foi a primeira vez que foi apresentada ao vivo com os dois juntos.

Antes de subir ao palco usando um look todo trabalhado no animal print, Anitta chegou usando um outro visual da grife Dolce & Gabbana: um vestido avaliado em mil e 400 libras, ou seja, nove mil e 940 reais. A sandália também era da marca e no site oficial da grife, é possível adquirir pelo valor de 675 libras, o que custa aproximadamente 4 mil e 792 reais.

Em seu Instagram Stories, Anitta mostrou que se divertiu para valer na noite, dançando com amigas incluindo Sofia Reyes e Ariadna Arantes.