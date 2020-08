Barcelona não aponta lesão e Messi deve enfrentar o Bayern de Munique

09/08/2020 | 09:32



A pancada sofrida por Messi no duelo contra o Napoli, vencido pelo Barcelona por 3 a 1, parece ter sido só um susto e o craque argentino deve estar apto para enfrentar o Bayern de Munique na próxima sexta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona não está preocupado com a situação de Messi pois nenhum problema grave foi relatado pelo clube. O camisa 10 foi examinado neste domingo no centro de treinamento do time catalão e não apresentou nenhuma lesão significativa. Ele fará tratamento para estar disponível.

Messi levou uma pancada forte na perna esquerda no primeiro tempo do jogo contra o Napoli no sábado. Ele atingido por Kalidou Koulibaly após escorregar na frente do zagueiro dentro da área, conseguindo um pênalti para a equipe espanhola.

O camisa 10, no entanto, caiu no gramado sentindo muitas dores após a pancada e não teve condições de cobrar a penalidade. Luis Suárez bateu e converteu para ampliar a vantagem para 3 a 0. Depois, o Napoli diminuiu com Insigne.

Messi foi atendido por médicos por alguns minutos, mas conseguiu jogar toda a partida no Camp Nou. Antes de sofrer o pênalti, o meia deixou sua marca em grande estilo. O argentino dominou um lançamento no peito, passou entre dois adversários e, mesmo depois de cair na dividida, manteve o controle da bola. Ao se reequilibrar, fintou mais um defensor e chutou cruzado, com efeito, para chegar à marca de 28 gols em oitavas de final da Liga, ampliando o próprio recorde pessoal no torneio.

O técnico do Barcelona, Quique Setién, já havia dito após a partida que não achava que a lesão seria um problema para Messi. O Barcelona terá um dia de descanso na segunda-feira e a viagem Lisboa, em Portugal, palco da reta final da Liga dos Campeões, está prevista para quinta-feira.

Buscando seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 2015, o Barcelona enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final na sexta-feira, às 16 horas (de Brasília). Se vencer, terá Manchester City ou Lyon como adversário na fase seguinte.