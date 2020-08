Doncic brilha com 'triple-double', ofusca Antetokounmpo e Mavericks batem Bucks

09/08/2020 | 08:52



Em um dos melhores jogos da retomada da temporada da NBA na bolha dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o Dallas Mavericks contou com uma atuação de gala de Luka Doncic. O esloveno registrou um "triple-double" e liderou a sua equipe na vitória por 136 a 132 em cima do Milwaukee Bucks, que já tem assegurada a liderança da Conferência Leste.

Doncic foi o cestinha do jogo, com 36 pontos, e ainda anotou o seu 17º triple-double na temporada, líder nesse quesito. Foram 14 rebotes e outras 19 assistências do jovem armador. Finney-Smith (27 pontos e 11 rebotes) e Kristaps Porzingis (26 pontos e 11 rebotes) também tiveram grande participação no triunfo.

Os Mavs chegaram ao segundo resultado positivo em cinco jogos desde a retomada da liga e ocupam a sétima posição da Conferência Oeste, com 42 vitórias e 30 derrotas.

O astro grego Giannis Antetokounmpo fez 34 pontos e 13 rebotes e foi destaque dos Bucks, mas seu double-double acabou ofuscado pela exibição de Doncic. Brook Lopez também chamou a atenção, com 34 pontos, sendo 21 deles registrados no segundo quarto.

Os Bucks não foram o único líder a perder. O Los Angeles Lakes, dono da melhor campanha da Conferência Oeste, foi derrotado pelo Indiana Pacers por 116 a 111. Foi o terceiro revés seguido da franquia da Califórnia, que viu LeBron James ser ofuscado pela grande exibição de TJ Warren.

No dia em que foi indicado ao prêmio de MVP da temporada pela quinta vez, LeBron fez um bom jogo, com 31 pontos, oito rebotes e sete assistências, mas seu time não o acompanhou e TJ Warren ofuscou o veterano. A ala-pivô dos Pacers foi o cestinha, com 39 pontos, cinco deles anotados na reta final da partida e que foram decisivos para o triunfo.

Com o terceiro revés consecutivo, os Lakers não vencem desde que confirmaram a liderança do Oeste diante do Utah Jazz. Até por isso, o time da Califórnia tem poupados seus principais jogadores, mas neste sábado LeBron foi bastante acionado, bem como Anthony Davis, que fez um jogo muito abaixo da média, deixando a quadra com apenas oito pontos.

Os Pacers ganharam o quarto duelo em cinco na bolha da Disney e ocupam a quinta colocação da Leste. Já estão garantidos nos playoffs e brigam pelo quarto lugar com Miami Heat e Philadelphia 76ers.

VIRADA - Vice-líder do Oeste, o Los Angeles Clippers conseguiu uma virada que parecia improvável. Atrás do marcador por quase todo o jogo, a equipe da Califórnia derrotou o Portland Trail Blazers por 122 a 117 e só passou à frente no placar após uma cesta de três pontos de Rodney McGrude quando restavam 26 segundos para o cronômetro zerar.

Naquele momento, o placar marcou 118 a 117 para os Clippers, o que abalou os Blazers, que não conseguiram reagir e acabaram derrotados. O time de Oregon, que está fora da zona de classificação para os playoffs, teve o cestinha do jogo, CJ McCollum, dono de 29 pontos e que também contribuiu com oito assistências e quatro rebotes. Damian Lillard, Gary Trent Jr. e Carmelo Anthony vieram em seguida, os dois primeiros com 22 pontos e o último com 21.

Pelos Clippers, McGrude fez a cesta decisiva, mas o mais consistente foi Paul George, que fechou o jogo com 21 pontos, quatro assistências e seis rebotes. Landry Shamet também foi bem no ataque, com 19 pontos, e o pivô croata Ivica Zubac tomou conta do garrafão, pegando 12 rebotes.

No duelo mais emocionante da noite, que contou com duas prorrogações, alternância do placar e que terminou com cinco jogadores registrando double-double, o Denver Nuggets superou o Utah Jazz por 134 a 132. O time do Colorado é o terceiro do Oeste e ganhou força para brigar com os Clippers pela vice-liderança.

O Denver teve três atletas que registraram dois dígitos em dois fundamentos: Jamal Murray, com 23 pontos e 12 rebotes; Jokic, com 30 pontos e 11 rebotes, e Porter Jr., com 23 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Jazz, Rudy Gobert fez 22 pontos e pegou 13 rebotes, enquanto Joe Ingles anotou 11 pontos e deu 13 assistências. E mesmo sem marcar o seu double-double, Donovan Mitchell foi o destaque da equipe de Utah e o cestinha da partida, com 35 pontos.

Veja os resultados da rodada deste sábado da NBA:

Portland Trail Blazers 117 x 122 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 134 x 132 Utah Jazz

Indiana Pacers 116 x 111 Los Angeles Lakers

Miami Heat 112 x 119 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 136 x 132 Milwaukee Bucks

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Brooklyn NetsD