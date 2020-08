Apuração profunda – e ágil

Do Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 09:07



Após chamar atenção das autoridades nacionais, a ponto de ser levado à Polícia Federal com pedido de investigação, conforme revelado por reportagem do Diário em 19 de julho, sabe-se agora que o patrimônio imobiliário do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também é alvo de apuração na esfera estadual. Agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público paulista, debruçam-se há quase um ano, desde 29 de agosto, a descobrir se o tucano comprou imóveis com dinheiro obtido ilegalmente durante a campanha eleitoral ou quando já havia vencido o pleito.

Conversas interceptadas por promotores no âmbito da Operação Barbatanas, deflagrada pelo Gaeco para apurar venda de licenças para obras e cargos na Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo, flagraram o então secretário Mario de Abreu e o empresário Clóvis Rueda, ambos muito próximos a Morando, discutindo maneiras de, segundo termos utilizados nos autos das investigações, “esquentar” o dinheiro supostamente obtido em “doações e eventuais benefícios decorrentes da vitória” do atual chefe do Executivo são-bernardense.

São tantos os indícios de irregularidades que recaem sobre Morando, pré-candidato à reeleição no pleito de novembro, que seria prudente às autoridades acelerarem as investigações de modo a, no menor espaço de tempo possível, mostrar o resultado da apuração, inocentando ou acusando, conforme seja o caso, o prefeito de São Bernardo. Não é possível que a população da maior cidade do Grande ABC conviva tanto tempo com suspeitas graves assentadas nos ombros do principal mandatário municipal.

Este Diário, que há 62 anos acompanha a cena política regional, defende o aprofundamento das investigações para passar a limpo as suspeitas gravíssimas que hoje maculam a administração do prefeito Orlando Morando – e, preferencialmente, de forma ágil, para que a prorrogação indefinida das apurações não venha a atrapalhar o desenvolvimento do município, um dos mais importantes do Brasil.