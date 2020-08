Sem lei nem rei

Do Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 09:06



Estamos vivendo em sociedade acuada e tensa, com conflitos de todos os gêneros. Quando olho para a esquerda, vejo furto e violência crescerem e se banalizar; rouba-se a vida do próximo com crueldade e indiferença. Quando olho para a direita, vejo impunidade. Olho para trás e percebo que a bússola deixada por nossos ancestrais está desnorteada e valores que nos tornam humanos sumiram sem deixar vestígios. Olho para frente e vejo a corrupção desenfreada golpeando alicerces do País, destruindo a obra mais sublime da Criação: as relações humanas.

A política se tornou profissão prática, movida a acordos de conveniência e troca de favores. Negocia-se com partidos pilhados em irregularidades, faz-se sociedade com o desonesto e conchavos com o fraudulento. A portas fechadas, empresas combinam previamente licitações e fraudam concorrências lesando o cidadão agoniado e sem segurança, sem educação e sem saúde pública. Tudo isso sem o menor constrangimento.

Diariamente, jornais e telas nos abastecem de notícias e não há único fato que atinja nossos ouvidos sem nos fazer mal. Enquanto o coronavírus ceifa mais de 90 mil vidas no País, o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro desbarataram quadrilha que fraudava contratos envolvendo a compra de respiradores. No Amazonas, o governo do Estado comprou respiradores em loja de vinhos, pagando 316% a mais sobre o preço médio dos equipamentos. Em Santa Catarina, o Estado foi investigado por comprar 200 respiradores, por R$ 33 milhões, de empresa que não faz respirador. A Polícia Federal investigou caso de corrupção na compra de equipamentos para combater o coronavírus envolvendo a prefeitura de Aroeiras, na Paraíba. E assim por diante.

Do Sul ao Norte, desde o maior ao menor, todos se entregam à ganância desonesta, cada um corrompendo o outro e sendo corrompido. Este é o universo dos homens.

Mas existe outro universo, que os gregos antigos chamavam de cosmo: sistema de ordem e harmonia regido por leis incorruptíveis, que governam o homem enquanto ser físico, assim como os outros corpos, tudo trabalhando para o bem do todo. A Terra gira no seu eixo e temos os dias e as noites. Quando gira ao redor do Sol, temos as estações do ano. A Lua gira ao redor da Terra exercendo influência sobre as marés e a vida orgânica. O que aconteceria se a Terra pactuasse com a fraude e deixasse de girar no seu eixo? Ou se a Lua aceitasse propina para alterar sua órbita?



Certamente não haveria mais pôr do sol para contemplar. Nem Lua Cheia. A relação harmoniosa de equilíbrio cessaria, nosso sistema solar se tornaria caos, a vida deixaria de existir e eu não estaria escrevendo estas linhas.

Valdi Ercolani é escritor, cineasta e publicitário.



PALAVRA DO LEITOR

Tudo errado

Analisando friamente a nossa situação, principalmente a política, aqui no Brasil, País com altíssimos números de mortos e infectados pela Covid-19, podemos dizer, e é fácil constatar, que temos presidente da República que não governa com seriedade – talvez nem saiba o que é isso –, que faz propaganda de medicamento que não se comprova a eficácia, e que foi comprado por ministério que não tem ministro. Ou seja, não tem como dar certo.30>

Suzana De Marchi

São Bernardo

Resposta

Sobre a carta do leitor Sandro Lourenço (Semasa ou Sabesp?, dia 7), o Semasa informa que tem conhecimento do problema no local apontado pelo morador, sendo que no último dia 6 foi realizada vistoria técnica no local, e o usuário tomou ciência dos encaminhamentos. O Semasa vai implantar no local ralos do tipo grelha, ao final do estacionamento, junto à faixa de manutenção, para captar a água da chuva, com o objetivo de acabar com o problema de acúmulo de água no lote do morador. A partir desta semana a autarquia vai proceder com a sondagem do local para início das obras.

Semasa

Isolamento

Os últimos dados sobre a situação da Covid-19 em São Bernardo indicam que bairros mais infectados, na ordem, são Montanhão, Centro e Baeta Neves. Não é surpresa o Centro ser um dos mais infectados, já que o Paço virou verdadeiro pandemônio de desrespeito, com pessoas ignorando o uso da máscara de proteção, centenas de jovens se aglomerando, e até colocando em risco a vida de outras pessoas empinando bicicletas, circulando à vontade no meio de crianças, que não têm como se defender desses irresponsáveis. E, como sempre, a fiscalização do serviço público é zero neste lugar. Paga-se tanto imposto na cidade para ter retorno da pior qualidade. Espero que nesta eleição que está chegando o eleitor reflita muito bem sobre a atual situação da cidade e saiba escolher melhor os representantes para os próximos quatro anos.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo



Metrô

Lendo este Diário (Política, dia 22), mais uma vez fico triste por saber que o sonho – talvez de todos nós, moradores do Grande ABC – de ter linha do Metrô foi podado pelo secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy. Gostaria de saber qual o interesse dele de querer implantar o tal de BRT. É muito estranho! Antes o governador Doria alegava que o Estado não tinha recursos financeiros e, agora, apareceu empresa disposta a construir, a BYD, mas, mesmo assim, se recusam a aceitar. Muito estranho. Peço ao prefeito de Rio Grande e presidente do Consórcio, Gabriel Maranhão, e aos outros prefeitos que façam valer o poder econômico da nossa região, porque infelizmente percebo que Orlando Morando, desde o começo, não se moveu em defesa do Grande ABC. Quanto à implantação da Linha-20 Rosa, isso não passa de mais uma tapeação de Doria.

Copiniano de Souza

São Bernardo