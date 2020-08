Obituário - 9/8/2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 08:58



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 6 de agosto

Beatriz Souza Santos, 94. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, sexta-feira, dia 7 de agosto

Mitsuko Nagamine, 98. Natural do Japão. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Agostinho Faria da Silva, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Gonzaga de Souza, 86. Natural de Alpinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas José de Souza, 85. Natura de Pio IX (Piauí). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Laurinda Massoni, 85. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Gimenez, 85. Natural de Vila Gilda, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jonas Cantuario Pinto, 77. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Sebastião Mainart, 70. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeci Francisco de Oliveira, 66. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lopes de Lessa, 64. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Parque Continental II, em Guarulhos (São Paulo). Dia 7, em Santo André. Cemitério Parque dos Pinheiros.

Edir Alves, 63. Natural de Bragança Paulista. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Laureano Diorio, 62. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pedreiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luis Salvador do Monte, 62. Natural de Chã de Alegria (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pedreiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto dos Santos, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilólis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armando José Costa Moreira, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel dos Santos, 54. Natural de Apucarana (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Serviços gerais. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Claudemir Pereira da Silva, 40. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Welberton de Campos Baião, 30. Natural de Ferraz de Vasconcelos (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Vendedor. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Souto Alves, 95. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix, em Santo André.

Antonio dos Santos Bandeira, 89. Natural de Botuporã (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Álvaro de Freitas, 79. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Carlos Netzer, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 5 de agosto

José Ferreira, 69. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá, Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Vilma Fagundes de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itaquaruçu, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 6 de agosto

Maria Benedito da Cruz, 81. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Ducenildo Rodrigues Leite, 65. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Itapark, em Mauá, Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Alves dos Santos, 50. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Moacir Feitosa, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sexta-feira, dia 7 de agosto

Manoel Soares da Silva, 90. Natural de Lajeado (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Thereza Pitanella, 89. Natural de São João da Boa Vista, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Affonso, 81. Natural de Serro (Minas Gerais). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Aparecido Chrisoste, 73. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Jair Lourenço, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida dos Reis Bandeira Silva, 65. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Valeriano Gomes Santos Filho, 57. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Aparecido de Oliveira, 48. Natural do Estado do Paraná. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Matheus Willian Braz Correia Gomes, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Rosa, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.