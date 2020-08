Escolas realizam drive-thru para comemorar o Dia dos Pais

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 23:59



Com a pandemia proporcionada pelo novo coronavírus, muitos eventos foram adaptados ao formato drive-thru para serem realizados. E para celebrar o Dia dos Pais, não foi diferente. Escolas da região buscaram alternativas para não deixar a data passar batida e, além do encontro, promoveram ações solidárias.



Exemplo disso ocorreu no Colégio Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, na Matriz, em Mauá, que celebrou o Dia dos Pais e aproveitou para ajudar o próximo. Como não realizaram o evento de Dia das Mães, por conta da quarentena, e não poderão realizar a tradicional feijoada de Dia dos Pais na escola, ontem a unidade escolar realizou o drive-thru da família.



O evento, no qual as famílias compareceram de carro e passaram pela rampa do colégio, encontrando professores e funcionários – seguindo todas as normas de higiene impostas pelo Ministério da Saúde. Além da breve celebração, as famílias aproveitaram para entregar produtos de higiene pessoal e lenços de cabelo, que serão doados a uma entidade filantrópica em Mauá, para a campanha Outubro Rosa.



Em São Bernardo, no Centro Educacional Balão Mágico, cerca de 40 famílias também puderam matar a saudade da unidade, mesmo que de dentro dos veículos. Além de realizar entregas das lembranças aos pais, também entregaram um certificado parabenizando as famílias pelo esforço e participação nas aulas remotas.