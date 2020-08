Santo André entrega a 1ª Casa da Gestante da cidade

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 23:59



A Prefeitura de Santo André entregou ontem a primeira casa da gestante da cidade, localizada ao lado do Hospital da Mulher, no Parque Novo Oratório. O equipamento possui capacidade para atender 20 pacientes e foi inaugurado dentro dos padrões do programa Qualisaúde do município.



A unidade oferece cuidados para gestantes, puérperas e bebês que apresentam quadro de risco e precisam de um cuidado e proximidade dos serviços de saúde, ainda que não haja necessidade de internação hospitalar, garantindo hospedagem, alimentação e acompanhamento por equipe multiprofissional em sete dias por semana, por 24 horas.

“Mais uma entrega importante, de uma obra abandonada há cinco anos e que, graças ao novo modelo de gestão que implementamos, podemos entregar para as futuras mães. Teremos aqui o acolhimento, cuidado e respeito pelas gestantes da nossa cidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



As mulheres que vão utilizar este equipamento público serão identificadas pela atenção básica ou especializada e, posteriormente, referenciadas para a casa da gestante, que conta dentro de sua estrutura com quatro suítes para acomodação, sala de atendimento individualizado, espaço de acolhimento das mães e cozinha.



Também na área da saúde, o prefeito entregou ontem um novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) no Sítio dos Vianas, onde os cursos de qualificação profissional oferecidos serão realizados pelo Fundo Social de Solidariedade. “Este novo equipamento público é um marco para os moradores da região, pois aqui teremos diversos cursos da Escola de Ouro Andreense, além de muita cultura, esporte e qualidade de vida para os frequentadores”, comenta Paulo Serra.



O investimento para as adequações no espaço foi de R$ 470 mil. O Cras Sítio dos Vianas começa a funcionar amanhã e atenderá de segunda a sexta, das 9h às 15h.



OUTRAS ENTREGAS - Entre as inaugurações realizadas ontem pela Prefeitura de Santo André, a administração entregou a oitava creche desta gestão, que recebeu o nome de Padre Attilio Taricco, e beneficiará os moradores do Jardim Santo André. A unidade tem capacidade de atender 320 crianças com idade entre 0 e 3 anos e é a segunda entregue pela Prefeitura no bairro em um ano. O equipamento inaugurado faz parte do total de dez que serão entregues até dezembro. Ainda estão em construção as creches Mirante I e Tamarutaca.



Já o Parque Ipiranguinha ganhou espaço exclusivo para cães, sendo o terceiro Pet Parque inaugurado na cidade. O espaço possui 100 metros lineares com brinquedos de agility para os animais se exercitarem, em espaço cercado com alambrado. O próximo espaço a ser contemplado será o Parque Regional da Criança.